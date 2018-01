Guga: cabeça-de-chave nº 7 em Paris O tenista Gustavo Kuerten será cabeça-de-chave número 7 em Roland Garros, torneio que integra o circuito Grand Slam e que começa a ser disputado a partir de segunda-feira. Obedecendo ao ranking de Entradas, o australiano Lleyton Hewitt aparece como favorito número 1. No feminino, a norte-americana Jennifer Capriati será a cabeça-de-chave nº 1. A lista dos favoritos tem 32 tenistas, tanto no masculino quanto no feminino. Veja a lista completa: Masculino 1. Lleyton Hewitt (AUS) 2. Marat Safin (RUS) 3. Tommy Haas (ALE) 4. Andre Agassi (EUA) 5. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 6. Tim Henman (ING) 7. Gustavo Kuerten (BRA) 8. Roger Federer (SUI) 9. Thomas Johansson (SUE) 10. Sebastien Grosjean (FRA) 11. Juan Carlos Ferrero (ESP) 12. Pete Sampras (EUA) 13. Andy Roddick (EUA) 14. Jiri Novak (Rep.Checa) 15. Guillermo Cañas (ARG) 16. Younes el Aynaoui (MAR) 17. Carlos Moyá (ESP) 18. Alex Corretja (ESP) 19. Thomas Enqvist (SUE) 20. Albert Costa (ESP) 21. Juan Ignacio Chela (ARG) 22. Marcelo Ríos (CHI) 23. Andrei Pavel (ROM) 24. Fabrice Santoro (FRA) 25. Rainer Schuettler (ALE) 26. Tommy Robredo (ESP) 27. Max Mirnyi (Bielo-russia) 28. Nicolas Escude (FRA) 29. Nicolás Lapentti (EQU) 30. David Nalbandián (ARG) 31. Sjeng Schalken (HOL) 32. Gastón Gaudio (ARG) Torneio Feminino 1. Jennifer Capriati (EUA) 2. Venus Williams (EUA) 3. Serena Williams (EUA) 4. Kim Clijsters (BEL) 5. Justine Henin (BEL) 6. Monica Seles (EUA) 7. Jelena Dokic (IUG) 8. Sandrine Testud (FRA) 9. Silvia Farina Elia (ITA) 10. Amelie Mauresmo (FRA) 11. Daniela Hantuchova (ESL) 12. Meghann Shaughnessy (EUA) 13. Elena Dementieva (RUS) 14. Iroda Tuliaganova (UZB) 15. Arantxa Sánchez-Vicario (ESP) 16. Barbara Schett (AUT) 17. Tamarine Tanasugarn (TAI) 18. Tatiana Panova (RUS) 19. Anastasia Miskina (RUS) 20. Patty Schnyder (SUI) 21. Anna Smashnova (IRS) 22. Magdalena Maleeva (BUL) 23. Anne Kremer (LUX) 24. Lisa Raymond (EUA) 25. Daja Bedanova (Rep.Checa) 26. Ai Sugiyama (JAP) 27. Nathalie Dechy (FRA) 28. Alexandra Stevenson (EUA) 29. Iva Majoli (CRO) 30. Amanda Coetzer (Africa do Sul) 31. Rita Grande (ITA) 32. Cristina Torrens Valero (ESP)