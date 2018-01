Guga cai 3 posições no ranking mundial Como tinha sido campeão do Torneio de Auckland no ano passado, o mesmo que começa a disputar nesta segunda-feira à noite, Gustavo Kuerten já abriu a temporada 2004 perdendo 3 posições no ranking mundial. O tenista brasileiro apareceu em 19º lugar na lista de entradas da ATP, que ainda é liderada pelo norte-americano Andy Roddick.