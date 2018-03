Guga cai 6 posições no ranking A eliminação na segunda rodada do ATP Tour de Stuttgart, na semana passada, provocou mais uma queda de Gustavo Kuerten no ranking mundial. Por defender o título do torneio alemão conquistado em 2001, o tenista brasileiro não somou pontos suficientes e perdeu 6 posições na lista de entradas divulgada nesta segunda-feira. Ele ocupa agora o 19º lugar, com 1.530 pontos. Na corrida dos campeões, que computa apenas os resultados da temporada, Guga até que melhorou: ganhou uma colocação e está 64º. O líder dos dois rankings mundias continua sendo o australiano Lleyton Hewitt. Mas, doente, ele não irá participar do ATP Tour de Los Angeles, que começa nesta segunda-feira - Guga só estréia amanhã, contra o suíço George Bastl. Com uma virose que afeta sua respiração e estômago, Hewitt não está conseguindo se alimentar direito e faz tratamento para poder voltar às quadras a tempo de disputar o US Open, a partir do dia 26 de agosto. Entre os outros brasileiros, o melhor colocado na Corrida dos Campeões é André Sá, que aparece em 53º lugar. Corrida dos Campeões: 1º Lleyton Hewitt (AUS) - 524 pontos 2º Marat Safin (RUS) - 397 3º Tim Hernman (ING) - 378 4º Albert Costa (ESP) - 364 5º André Agassi (EUA) - 332 6º Roger Federer (SUI) - 324 7º Thomas Johansson (SUE) - 304 8º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 287 9º Tommy Haas (ALE) - 273 10º Jiri Nowak (RCH) - 273 53º Andre Sá (BRA) - 93 62º Fernando Meligeni (BRA) - 78 64º Gustavo Kuerten (BRA) - 75 73º Flávio Saretta (BRA) - 56 140º Alexandre Simoni (BRA) - 13 Ranking de entrada: 1º Lleyton Hewitt (Austrália) - 5.110 pontos 2º Maraf Safin (Rússia) - 3.095 3º Tommy Haas (Alemanha) - 2.990 4º Tim Herman (Inglaterra) - 2.605 5º Yevgeny Kafelnikov (Rússia) - 2.575 6º Albert Costa (Espanha) - 2.385 7º Andre Agassi (EUA) - 2.310 8º Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 2.050 9º Thomas Johansson (Suíça) - 1.960 10º Roger Federer (Suíça) - 1.915 19º Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.530 57º Andre Sá (Brasil) - 671 63º Fernando Meligeni (Brasil) - 637 67º Flavio Saretta (Brasil) - 612 136º Alexandre Simoni (Brasil) - 298