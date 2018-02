Guga cai diante de Seppi na abertura de challenger nos EUA O tenista brasileiro Gustavo Kuerten não conseguiu resistir ao italiano Andreas Seppi e foi derrotado nesta quarta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3, na primeira rodada do Challenger de Sunrise, disputado nos Estados Unidos. "Saquei bem e mantive a igualdade até tie-break. Mas nos pontos importantes, ele [Seppi] foi superior. Está faltando maior regularidade nessas horas e os adversários estão se aproveitando disso. Acho que joguei melhor em Indian Wells, mas e normal, ainda neste periodo que estou voltando às competições. Acredito ainda assim que estou jogando melhor a cada partida?, analisou o atleta catarinense. Esta foi a quinta derrota de Guga em estréias de torneios nesta temporada. A última aconteceu na semana passado, quando o brasileiro caiu diante do argentino Juan Martín del Potro na abertura do Masters Series de Indian Wells, por 2 a 0. Atual número 680 do ranking da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), Guga já havia sido derrotado na última terça-feira, pelo próprio Challenger de Sunrise, em jogo de duplas com o sérvio Nenad Zimonjic - eles foram derrotados pelo argentino Sergio Roitman e pelo espanhol Alberto Martin por 2 a 0. Agora, o brasileiro se concentrará na disputa do Masters Series de Miami, que começa na próxima semana - Guga só participa do evento porque recebeu um convite dos organizadores.