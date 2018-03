Guga cai duas posições na Corrida Antes de estrear contra o argentino Juan Ignacio Chela no Masters Series de Hamburgo, o tenista brasileiro Gustavo Kuerten soube de sua queda no ranking da Corrida dos Campeões, publicada nesta segunda-feira, pela ATP. Guga caiu duas posições e agora figura na nona posição, com 173 pontos. A liderança da lista permanece com o norte-americano Andre Agassi, com 372 pontos, seguido do espanhol Juan Carlos Ferrero (307) e do suíço Roger Federer (296). Se na Corrida dos Campeões da ATP Guga caiu duas posições, no ranking de Entradas o tenista brasileiro melhorou o posicionamento e ocupa o 14ª lugar, com 1.590 pontos. A liderança é do australiano Lleyton Hewitt que na lista publicada nesta segunda-feira aparece à frente de Andre Agassi, com 4.260 pontos contra 3.900 do norte-americano. Confira a classificação do ranking na Corrida dos Campeões: 1) André Agassi (USA) - 372 pontos 2) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 307 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 296 pontos 4) Rainer Schuettler (GER) - 273 pontos 5) Carlos Moyá (ESP) - 262 pontos 6) Félix Mantilla (ESP) - 197 pontos 7) Andy Roddick (USA) - 193 pontos 8) Guillermo Coria (ARG) - 181 pontos 9) Gustavo Kuerten (BRA) - 173 pontos 10) Lleyton Hewitt (AUS) - 166 pontos 59) Flávio Saretta (BRA) - 43 pontos 88) Fernando Meligeni (BRA) - 23 pontos