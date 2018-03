Guga cai e Federer lidera Corrida O tenista Gustavo Kuerten caiu duas posições no ranking da Corrida dos Campeões, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP. Por conta do baixo rendimento no Torneio de Wimbledon quando foi eliminado na segunda rodada - o brasileiro aparece na 12ª posição no ranking, que leva em conta apenas os resultados da atual temporada. Flávio Saretta, por sua vez, subiu duas posições e agora ocupa o 47º lugar. André Sá também melhorou um pouco e agora é o 109º. Com o título em Wimbledon, neste último domingo, o suíço Roger Federer assumiu a liderança na Corrida. O espanhol Juan Carlos Ferrero caiu para segundo. No ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas - Guga é 13º. Neste ranking, a liderança continua com o norte-americano Andre Agassi, seguido de Juan Carlos Ferrero e Roger Federer. Saretta é o 58º e André Sá despencou para a posição de número 138.