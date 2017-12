Guga cai e Saretta sobe no ranking Sem jogar, ainda se recuperando da contusão muscular no quadril, Gustavo Kuerten continua caindo no ranking mundial. Na lista de entradas, divulgada nesta segunda-feira, Guga perdeu duas posições e aparece em 26º lugar, com 1.140 pontos. Em compensação, Flávio Saretta, depois de perder na segunda rodada do Masters Series de Roma, na semana passada, subiu 4 posições. Assim, o tenista brasileiro está em 55º lugar, com 651 pontos. Na Corrida dos Campeões, ranking que computa apenas os resultados da temporada, aconteceu a mesma coisa. Guga perdeu uma posição, passando do 17º para o 18º lugar (108 pontos), e Saretta ganhou 10: ocupa agora a 74ª colocação, com 35 pontos. E a situação pode se acentuar ainda mais nesta semana. Afinal, Saretta estará em ação no Masters Series de Hamburgo - estréia nesta segunda-feira, contra o alemão Maximilian Abel. E Guga continua em recuperação para tentar voltar às quadras em Roland Garros, a partir do dia 24. O líder dos dois rankings ainda é o suíço Roger Federer.