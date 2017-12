Guga cai em chave "fácil" no US Open Em busca de seu primeiro título de Grand Slam fora do saibro de Roland Garros, Gustavo Kuerten vai estrear no US Open diante do tenista checo Daniel Vacek, jogador de 30 anos e que ocupa apenas a 765ª posição no ranking mundial e entrou na competição com o ranking protegido de 67, por ter sofrido uma contusão ano passado. Guga também livrou-se de estrelas como Andre Agassi, Pete Sampras, Patrick Rafter e Marat Safin, adversários que só poderia encontrar-se no caso de uma final. Se avançar até as quartas-de-final, poderá ter pela frente o russo Yevgeny Kafelnikov. A estréia de Guga nas quadras de Flushing Meadows, em Nova York, ainda não está definida, podendo ser tanto na segunda, como na terça-feira, em programação que só será anunciada no domingo. O seu adversário é conhecido pelas boas atuações em duplas, portanto, um bom jogador de saque e voleio. No ano passado, Daniel Vacek sofreu uma contusão e teve de se afastar das quadras. Por isso, pediu proteção em seu ranking e assegurou a posição de número 67 por 12 meses. Ultimamente só participou de cinco torneios e vem buscando a recuperação. Como sempre, Guga não se mostra preocupado com o adversário. Para ele, o mais importante é estar bem preparado para as primeiras rodadas, sempre complicadas, tensas e ainda em busca de maior ritmo. "Não dá muito para escolher adversário num torneio do Grand Slam, mas acho que o mais importante é sim saber como vou estar jogando", disse Guga, que novamente intensificou a parte física nesta quarta-feira em Nova York e só nesta quinta-feira treinará com raquete já em Flushing Meadows. Guga enfrentou apenas uma vez Daniel Vacek. Foi em 1997 no torneio de Moscou e o brasileiro perdeu por 2 sets a 0, parciais 6/2 e 6/4. Se passar pela estréia, o tenista brasileiro ainda poderia ter na segunda rodada o espanhol Alberto Martin ou o dinamarquês Kristian Pless e na terceira rodada teria ainda a chance de vingar-se de Wayne Arthurs, tenista australiano que ganhou do brasileiro na primeira rodada do US Open de 2000. Nas semifinais, Guga ainda poderia encontrar-se com Andy Roddick ou Juan Carlos Ferrero. Além de Guga, outros dois brasileiros estão garantidos na chave principal do US Open. Fernando Meligeni vai estrear diante do russo Nikolay Dawdenko. Meligeni venceu no torneio de Long Island - preparatório para o US Open - o austríaco Thomas Hipfl, e nesta quinta-feira joga com Todd Martin. Alexandre Simoni vai estrear no US Open com o italiano Andrea Gaudenzi. O cabeça-de-chave número 2, Andre Agassi vai estrear diante de um jogador do vindo do qualificatório, enquanto Pete Sampras pega o francês Julien Boutter. No feminino, a tenista número 1 do mundo, a suíça Martina Hingis vai estrear com Laura Granzille, Monica Seles com Nicole Pratt, Lindsay Davenport com Andrea Glasse, Serena Williams com Anca Barna e Venus Williams com uma jogadora do qualificatório. O maior desfalque foi a saída de Anna Kournikova, por contusão.