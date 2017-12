Guga cai mais 3 posições no ranking Enquanto não volta a jogar, Gustavo Kuerten continua caindo no ranking. Na lista divulgada nesta segunda-feira pela ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), o brasileiro perdeu três posições e aparece em 58º lugar na Corrida dos Campeões, que leva em consideração apenas os resultados obtidos na temporada. Guga, que desistiu de disputar o torneio de Wimbledon, volta às quadras no dia 15 de julho, no ATP Tour de Stuttgart, na Alemanha. O líder da Corrida dos Campeões ainda é o russo Marat Safin, com 390 pontos. Entre os 10 primeiros colocados houve apenas uma troca de posição: o australiano Lleyton Hewitt passou a ser o 4º colocado, após ultrapassar o suíço Roger Federer, que está em 5º. O melhor brasileiro ainda é Fernando Meligeni, que está em 55º. Depois dele e de Guga, aparecem Flávio Saretta, em 85º lugar, André Sá, em 87º, e Alexandre Simoni, em 132º. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1º Marat Safin (Rússia) - 390 pontos 2º Albert Costa (Espanha) - 340 3º Andre Agassi (EUA) - 325 4º Lleyton Hewitt (Austrália) - 324 5º Roger Federer (Suíça) - 323 6º Thomas Johansson (Suécia) - 303 7º Tim Henman (Inglaterra) - 288 8º Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 280 9º Tommy Hass (Alemanha) - 273 10º Jiri Novak (República Checa) - 254 55º Fernando Meligeni (Brasil) - 75 58º Gustavo Kuerten (Brasil) - 72 85º Flávio Saretta (Brasil) - 38 87º André Sá (Brasil) - 36 132º Alexandre Simoni (Brasil) - 10