Guga cai mais 30 posições no ranking Em fase final de recuperação da cirurgia no quadril, mas ainda afastado das quadras - não joga desde setembro -, Gustavo Kuerten teve uma queda significativa no ranking mundial divulgado nesta segunda-feira. O tenista brasileiro perdeu 30 posições e ocupa agora a 90ª colocação na lista de entradas. Guga, inclusive, já tinha perdido o posto de melhor tenista do País no ranking para Ricardo Mello, que ocupa o 54º lugar na lista de entradas. O líder continua sendo, disparado, o suíço Roger Federer. Apesar das posições perdidas, Guga será beneficiado pela regra do ranking protegido da ATP, que recoloca o tenista praticamente na sua mesma colocação de quando ele deixou as quadras caso fique mais de 6 meses se recuperando de contusão. Esse é o caso do brasileiro, que deve ficar perto do 30º lugar na lista quando voltar a jogar - seu retorno está marcado para abril, no Torneio de Valência, na Espanha.