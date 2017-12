Guga cai mais 5 posições no ranking O tenista Gustavo Kuerten perdeu mais cinco posições no ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. O brasileiro - que já foi o número 1 do mundo - ocupa agora a 357ª colocação, a pior de sua carreira. No ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho dos tenistas nas últimas 52 semanas - Guga é 12º no ranking brasileiro. Na classificação da Corrida dos Campeões, que contabiliza os resultados apenas da atual temporada - Guga continua na 143ª posição. O melhor brasileiro nos dois rankings é Ricardo Mello, que se manteve na em 56º no de Entradas e em 84º na Corrida. O suíço Roger Federer manteve a liderança nosdois rankings.