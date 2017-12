Guga cai mais uma posição na Corrida Por estar sem jogar desde a eliminação nas oitavas-de-final de Roland Garros, Gustavo Kuerten caiu mais uma posição na Corrida dos Campeões, o ranking do tênis que computa apenas os resultados da temporada. Na lista divulgada nesta segunda-feira, o tenista brasileiro aparece em 55º lugar, com os mesmo 72 pontos. Guga deve voltar às quadras só no dia 15 de julho, no ATP Tour de Stuttgart. O líder da Corrida ainda é o russo Marat Safin, que tem 390 pontos, cinquenta a mais que o espanhol Albert Costa, o campeão de Roland Garros. Quem mais subiu esta semana foi o australiano Lleyton Hewitt, que passou de 8º para 5º com o título em Queen?s, e o russo Yevgeny Kafelnikov, que saiu da 32ª posição para a 20ª após vencer o Torneio de Halle. Entre os demais brasileiros, Fernando Meligeni ainda é o melhor na Corrida dos Campeões, ocupando a 51ª posição, com 75 pontos. Flávio Saretta é o 85º, André Sá está em 87º e Alexandre Simoni aparece em 139º lugar. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1º Marat Safin (RUS) - 390 pontos 2º Albert Costa (ESP) - 340 3º Andre Agassi (EUA) - 325 4º Roger Federer (SUI) - 320 5º Lleyton Hewitt (AUS) - 316 6º Thomas Johansson (SUE) - 303 7º Tim Henman (ING) - 288 8º Juan Carlos Ferrero (ESP) - 280 9º Tommy Haas (ALE) - 273 10º Jiri Novak (RCH) - 254 51º Fernando Meligeni (BRA) - 75 55º Gustavo Kuerten (BRA) - 72 85º Flávio Saretta (BRA) - 37 87º André Sá (BRA) - 36 139º Alexandre Simoni (BRA) - 9