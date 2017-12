Guga cai mais uma posição no ranking Gustavo Kuerten volta às quadras nesta terça-feira, quando estréia em Roland Garros, contra o espanhol Nicolas Almagro. Mas o período de recuperação da contusão muscular no quadril lhe causou a queda de mais uma posição no ranking mundial. Na lista de entradas, divulgada nesta segunda, o tenista brasileiro passou do 29º para o 30º lugar. Enquanto isso, na Corrida dos Campeões, ele permanece na 19ª colocação. Flávio Saretta, outro que estréia amanhã em Roland Garros, também perdeu posições. Ele caiu para o 56º lugar na lista de entradas e para o 61º na Corrida dos Campeões. O líder das duas listas ainda é o suíço Roger Federer.