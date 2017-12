Guga cai, mas é cabeça-de-chave em Paris Gustavo Kuerten vai manter-se entre os 32 cabeças de chave para o torneio de Roland Garros, apesar de ter novamente caído no ranking mundial. Perdeu três posições e ocupa agora o 29º lugar. Flávio Saretta subiu seis, e está em 53 do mundo, garantido no Aberto da França, que começa segunda-feira. Outros quatro brasileiros, Ricardo Mello, Franco Ferreiro, André Sá e Bruno Soares, iniciam nesta terça-feira em Paris a disputa do qualifying em busca de uma vaga na chave principal. Guga chega a Paris nesta terça-feira, depois de 18 dias de tratamento em Barcelona na Espanha. Já programou treinos para Roland Garros, com o técnico Larri Passos e inicia agora uma luta contra o relógio para colocar-se em condições técnicas para sonhar com boa campanha no torneio que mais gosta. Como tricampeão de Roland Garros, Guga ainda mantém um belo prestígio na França e nesta quinta-feira vai participar de um evento beneficente, ao lado do ídolo local Sebastien Grosjean e a maior esperança francesa Richard Gasquet. Guga vai participar de uma clínica no Club Pyramid, em Paris, com renda revertida para crianças carentes. Bons prêmios - Com premiação superior a 300 mil Euros, o torneio qualifying de Roland Garros é bem mais importante do que inúmeras competições do circuito da ATP. São 128 jogadores em busca das 16 vagas restantes na chave principal. Uma derrota na primeira rodada já vale, como consolo, um cheque de 1,6 mil Euros. Perder na última rodada significa embolsar 6 mil Euros e a classificação para a chave principal já assegura 10 mil Euros. Os quatro tenistas brasileiros em busca de uma destas vagas iniciam o qualifying nesta terça-feira. Ricardo Mello vai estrear diante do checo Thomas Carkls, Franco Ferreiro pega o francês Slimane Saoudi, Andre Sá joga com o espanhol Marc Lopez e Bruno S oares com o italiano Vincenzo Santopadre.