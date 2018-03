Guga cai na Corrida e sobe na lista mundial O tenista Gustavo Kuerten, que logo mais estréia no Masters Series de Montecarlo diante do alemão Rainer Schuettler, caiu duas posições na Corrida dos Campeões, ranking que computa os resultados obtidos na atual temporada, e subiu duas no de Entradas. No primeiro, Guga caiu da 14ª para a 16ª posição, com 92 pontos, e no segundo, subiu de 22º para 20º, com 1.215 pontos. A liderança de ambas as listas publicadas nesta segunda-feira permanece com o suíço Roger Federer. Confira o ranking da Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (SUI) - 379 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 266 pontos 3) Marat Safin (RUS) - 176 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 165 pontos 5) Carlos Moyá (ESP) - 160 pontos 6) Dominik Hrbaty (ESL) - 143 pontos 7) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 142 pontos 8) Guillermo Coria (ARG) - 138 pontos 9) Tim Henman (ING) - 131 pontos 10) Lleyton Hewitt (AUS) - 129 pontos 16) Gustavo Kuerten (BRA) - 92 pontos Confira o ranking mundial da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 5.605 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 4.915 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.965 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 3.230 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 2.570 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) - 2.270 pontos 7) Tim Henman (ING) - 2.075 pontos 8) Carlos Moyá (ESP) - 2.020 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 1.890 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.645 pontos 20) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.215 pontos