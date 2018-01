Guga cai na estréia em Mônaco O tenista Gustavo Kuerten não passou da estréia no Masters Series de Montecarlo - o seu primeiro torneio masters desde que retornou às quadras, depois de sete meses se recuperando de uma cirurgia no quadril. Na manhã desta terça-feira, Guga foi derrotado por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/2 - pelo croata Mario Ancic, em jogo que teve 1h33 minutos de duração. Bicampeão do torneio, em 1999 e 2001, Guga teve agora de se conformar com uma atuação apenas razoável e evidenciou sua falta de ritmo ao mostrar certa irregularidade em seus golpes. Pelo menos, por um lado, este jogo diante de Ancic deixou uma boa impressão. Afinal, Guga não revelou sintomas de dor no quadril direito. Seus golpes ainda estiveram um pouco curtos e sem a costumeira agressividade, mas isso pode ser apenas a falta de ritmo e confiança, o que se ganha apenas com a sequência de jogos. No primeiro set, Guga manteve um bom equilíbrio, com boas sequências de jogadas, deixando esperanças de retomar o seu melhor jogo. No segundo set, porém, perdeu seu serviço logo no segundo game e não conseguiu mais segurar o adversário. Guga agora volta ao Brasil e seus planos são de jogar os Masters Series de Roma e Hamburgo, antes de disputar o torneio de Roland Garros. Na sua volta ao circuito, no ATP de Valência, semana passada, Guga parou na segunda rodada. Na próxima rodada, Ancic vai enfrentar o chileno Fernando González, que também nesta terça-feira derrotou o espanhol Fernando Verdasco por 2 sets a 0. As parciais foram de 6-4 e 7-5.