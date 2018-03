Guga cai na estréia em Roland Garros Demonstrando estar muito longe da forma ideal, o tenista Gustavo Kuerten foi eliminado nesta terça-feira, na estréia do Torneio de Roland Garros. Com um tênis que nem de longe lembrou aquele com o qual foi tricampeão do Aberto da França, Guga foi derrotado por 3 sets a 1 pelo espanhol David Sanchez - jogador vem de uma fase ruim; que havia vencido apenas duas partidas este ano e que caiu para a posição de número 138 do ranking esta semana. Sem ritmo e dando a imprensão de estar desmotivado, o brasileiro cometeu erros em excesso e acabou perdendo com parciais de 6/3, 6/0, 4/6 e 6/1. Essa derrota vai lhe custar caro. Como chegou nas quartas-de-final na edição do ano passado, o brasileiro tinha muitos pontos a defender. Com isso, deverá despencar no ranking da ATP. A derrota tem ainda um componente emocional. Guga não era eliminado na primeira rodada em Roland Garros desde 1996, quando disputou o torneio pela primeira vez. Além disso, desta vez, chegou a perder um set por 6/0 - o chamado ?pneu?. Com a derrota de Guga, o Brasil conta apenas com um tenista no Aberto da França. Na manhã desta terça-feira, Flávio Saretta venceu Greg Rusedski por 3 sets a 0 e na próxima rodada, quinta-feira, enfrenta o italiano Filippo Volandri, que eliminou o francês Cyril Saulnier (6-0, 6-2 e 6-1).