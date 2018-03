Guga cai no 1º set diante de Schuettler O tenista Gustavo Kuerten brigou muito na disputa do primeiro set diante do alemão Rainer Schuettler, mas perdeu no tie-break por 7-6 (7/3), em sua estréia no Masters Series de Montecarlo. O vencedor da partida vai enfrentar o francês Jean-Rene Lisnard, que nesta segunda-feira derrotou o checo Tomas Berdych.