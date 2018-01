Guga cai para 55ª posição no ranking O tenista Gustavo Kuerten caiu para a 55ª colocação no ranking de Entradas da ATP, segundo a lista divulgada nesta segunda-feira. O brasileiro, que na semana passada ocupava o 46ª lugar, acumula apenas 660 pontos. O segundo melhor brasileiro é Fernando Meligeni, que está na 57ª posição. Pete Sampras e Andre Agassi, finalistas do US Open, ganharam várias posições. Agassi ficou em segundo em NY mas subiu para a 3ª colocação no ranking. Sampras, por sua vez, subiu para a 14ª. O ranking - que leva em conta o desempenho dos tenistas nas últimas 52 semanas - tem a liderança do australiano Lleyton Hewitt. O alemão Tommy Haas é o segundo. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas e as posições dos brasileiros. 1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.655 pontos 2. Tommy Haas (ALE) 2.945 3. Andre Agassi (EUA) 2.875 4. Marat Safin (RUS) 2.715 5. Tim Henman (ING) 2.455 6. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.300 7. Albert Costa (ESP) 2.130 8. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.110 9. Sebastien Grosjean (FRA) 2.075 10. Carlos Moyá (ESP) 2.010 Brasileiros 55. Gustavo Kuerten 660 57. Fernando Meligeni 652 60. André Sá 636 75. Flavio Saretta 515 125. Alexandre Simoni 341 130. Ricardo Mello 322 207. Marcos Daniel 171 233. Julio Silva 146