Guga cai para sétimo no ranking O tenista Gustavo Kuerten sofreu nesta segunda-feira sua maior queda no ranking mundial neste ano, ao aparecer na sétima colocação na lista de Entradas, divulgada hoje. O brasileiro, eliminado na segunda rodada do Master Series de Roma, soma 2.495 pontos, muito atrás do líder Lleyton Hewitt, que tem 4.595. O alemão Tommy Haas aparece em segundo (2.840 pontos) e Andre Agassi é o terceiro, com 2.760. O brasileiro estréia nesta terça-feira no Torneio de Hamburgo, contra Nicolas Kiefer. Veja os 10 melhores do ranking de Entradas - que leva em conta o desempenho dos tenistas nas últimas 52 semanas - e as posições dos outros brasileiros. 1. Lleyton Hewitt (AUS) 4.595 pontos 2. Tommy Haas (ALE) 2.840 3. Andre Agassi (EUA) 2.760 4. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.675 5. Marat Safin (RUS) 2.620 6. Tim Henman (ING) 2.615 7. Gustavo Kuerten (BRA) 2.495 8. Thomas Johansson (SUE) 2.365 9. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.300 10. Sebastien Grosjean (FRA) 2.260 Brasileiros 56. Fernando Meligeni 704 84. Andre Sá 471 85. Flavio Saretta 462 101. Alexandre Simoni 370