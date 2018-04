Guga cai posições nas listas da ATP A eliminação de Gustavo Kuerten ainda na primeira rodada do Torneio Olímpico de Atenas levou o brasileiro a perder posições tanto no ranking mundial (uma colocação) como na corrida dos campeões (duas), e passa a ocupar esta semana a 21ª posição nas duas classificações. Guga, ainda assim, vai manter-se entre os cabeças-de-chave no US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, que começa dia 30 em Flushing Meadows, Nova York. Flávio Saretta perdeu mais quatro posições e está em 104 do ranking de Entradas, mas garantido na chave principal do US Open. O chileno Nicolas Massu, que fez história em Atenas, ao ganhar o ouro, subiu três posições e passa a ser o 11º do ranking mundial. Confira o ranking mundial da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 5.910 pontos 2) Andy Roddick (EUA) - 4.520 pontos 3) Guillermo Coria (ARG) - 3.070 pontos 4) Carlos Moyá - (ESP) - 2.745 pontos 5) Lleyton Hewitt (AUS) - 2.430 pontos 6) Tim Henman (ING) - 2.380 pontos 7) Andre Agassi (EUA) - 2.340 pontos 8) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2.280 pontos 9) David Nalbandian(ARG) - 1.990 pontos 10) Gastón Gaudio (ARG) - 1.955 pontos 21) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.230 pontos Confira a Corrida dos Campeões da ATP: 1) Roger Federer (SUI) - 887 pontos 2) Andy Roddick (EUA) - 597 pontos 3) Guillermo Coria (ARG) - 480 pontos 4) Carlos Moyá (ESP) - 469 pontos 5) Lleyton Hewitt (AUS) - 436 pontos 6) Gastón Gaudio (ARG) - 376 pontos 7) Tim Henman (ING) - 342 pontos 8) Marat Safin (RUS) - 316 pontos 9) Andre Agassi (EUA) - 298 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 267 pontos 21) Gustavo Kuerten (BRA) - 180 pontos