Guga cai quatro posições na Corrida O brasileiro Gustavo Kuerten perdeu quatro posições no ranking da Corrida dos Campeões, segundo o levantamento divulgado nesta segunda-feira pela ATP. Guga aparece esta semana na 20ª colocação, mas ainda assim é o melhor brasileiro do ranking. O ranking da Corrida dos Campeões - que leva em conta os resultados apenas da atual temporada - tem a liderança do norte-americano Andre Agassi, que neste final de semana derrotou o italiano Davide Sanguinetti na final e conquistou o título do Torneio de San José (Califórnia). Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões e as posições dos brasileiros. .1. André Agassi (EUA) 235 pontos .2. Rainer Schuettler (ALE) 163 .3. Wayne Ferreira (Africa do Sul) 106 .4. Andy Roddick (EUA) 93 .5. Roger Federer (SUI) 78 .6. Younes El Aynaoui (MAR) 74 Juan Carlos Ferrero (ESP) 74 .8. Stefan Koubek (AUT) 59 .9. Mikhail Youzhny (RUS) 55 .10. Félix Mantilla (ESP) 54 Brasileiros .20. Gustavo Kuerten 42 .115. André Sá 3 1129. Flávio Saretta 2 Fernando Meligeni 2