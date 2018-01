Guga cai três posições no ranking da ATP O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero segue na liderança do ranking mundial de Entradas da ATP com 4.250 pontos, em lista publicada nesta segunda-feira em Mônaco e que não traz alterações até o 13º lugar. Com a eliminação no Brasil Open, o brasileiro Gustavo Kuerten caiu três posições e agora figura em 17º, com 1.305 pontos. Confira o ranking mundial da ATP: 1) Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 4.250 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 4.165 pontos 3) Roger Federer (Suíça) - 3.825 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 3.670 pontos 5) Guillermo Coria (Argentina) - 3.000 pontos 6) Carlos Moyá (Espanha) - 2.685 pontos 7) Lleyton Hewitt (Austrália) - 2.525 pontos 8) Rainer Schuettler (Alemanha) - 2.495 pontos 9) David Nalbandian (Argentina) - 2.145 pontos 10)Sebastien Grosjean (França) - 1.850 pontos 17) Gustavo Kuerten (Brasil) - 1.305 pontos