Guga cai três posições no ranking mundial O tenista Gustavo Kuerten, que disputa nesta semana o Masters de Madri, caiu três posições no ranking mundial de Entradas, publicado nesta segunda-feira. O brasileiro caiu da 17ª para a 20ª colocação, com 1.225 pontos. A liderança é do espanhol Juan Carlos Ferrero, pela sexta semana consecutiva, com 4.195 pontos. Ele é seguido de perto pelo norte-americano Andy Roddick (4.165). Confira o ranking mundial de Entradas: 1) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.195 pontos 2) Andy Roddick (USA) - 4.165 pontos 3) Roger Federer (SUI) - 3.825 pontos 4) Andre Agassi (USA) - 3.670 pontos 5) Guillermo Coria (ARG) - 2.990 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) - 2.850 pontos 7) Carlos Moya (ESP) - 2.705 pontos 8) Lleyton Hewitt (AUS) - 2.465 pontos 9) David Nalbandian (ARG) - 2.145 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) - 1.970 pontos 20) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.225 pontos 46) Flávio Saretta (BRA) - 813 pontos