Guga cai três posições no ranking mundial Eliminado precocemente no Masters Series de Indian Wells - no qual defendia pontos pelo vice-campeonato do ano passado -, o tenista Gustavo Kuerten caiu três posições no ranking mundial de Entradas, publicado nesta segunda-feira, e agora figura na 19ª posição, com 1.175 pontos. A liderança da lista segue com o suíço Roger Federer (5.635), campeão no domingo do torneio norte-americano. O espanhol Juan Carlos Ferrero (4.425) é o segundo e o norte-americano Andy Roddick (4.335), o terceiro. Confira o ranking mundial de Entradas: 1) Roger Federer - (SUI) - 5.635 pontos 2) Juan Carlos Ferrero - (ESP) - 4.425 pontos 3) Andy Roddick - (EUA) - 4.335 pontos 4) Guillermo Coria - (ARG) - 3.290 pontos 5) Andre Agassi - (EUA) - 2.995 pontos 6) Carlos Moya - (ESP) - 2.350 pontos 7) Rainer Schuettler - (ALE) - 2.275 pontos 8) Tim Henman - (ING) - 2.015 pontos 9) David Nalbandian - (ARG) - 1.960 pontos 10) Paradorn Srichaphan - (TAI) - 1.655 pontos 19) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.175 pontos