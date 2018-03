Guga cai três posições no ranking mundial Antes de disputar o ATP Tour de Barcelona, Gustavo Kuerten soube logo pela manhã desta segunda-feira que não faz mais parte dos ?top 20?, após cair três posições no ranking de Entradas. Depois da precoce eliminação no Masters Series de Montecarlo, Guga deixou a 20ª posição e agora assume o 23º lugar, com 1.145 pontos. Na Corrida dos Campeões, lista que computa os resultados da atual temporada, ele caiu de 16º para 18º, com 93 pontos. O suíço Roger Federer segue tranqüilo na liderança dos dois rankings. Confira o ranking mundial da ATP: 1) Roger Federer - (SUI) - 5.545 pontos 2) Andy Roddick - (USA) - 4.795 pontos 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 3.835 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 3.715 pontos 5) Rainer Schuettler (ALE) - 2.560 pontos 6) Andre Agassi (USA) - 2.395 pontos 7) Tim Henman (ING) - 2.140 pontos 8) David Nalbandian (ARG) - 2.010 pontos 9) Carlos Moyá (ESP) - 1.945 pontos 10) Sebastien Grosjean (FRA) 1.665 pontos 23) Gustavo Kuerten (BRA) 1.145 pontos Confira a Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer - (SUI) - 379 pontos 2) Andy Roddick - (USA) - 266 pontos 3) Guillermo Coria - (ARG) - 238 pontos 4) Marat Safin - (RUS) - 221 pontos 5) Carlos Moyá - (ESP) - 205 pontos 6) Andre Agassi - (USA) - 165 pontos 7) Tim Henman - (ING) - 156 pontos 8) Lleyton Hewitt - (AUS) - 144 pontos 9) Dominik Hrbaty - (ESL) - 144 pontos 10) Juan Carlos Ferrero - (ESP) - 143 pontos 18) Gustavo Kuerten - (BRA) - 93 pontos