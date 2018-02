Guga cai uma oposição na Corrida O tenista Gustavo Kuerten caiu uma posição no ranking da Corrida dos Campeões, divulgado nesta segunda-feira. Agora, o brasileiro divide a 10ª colocação com o marroquino Younes El Aynaoui, ambos com 79 pontos. Depois de chegar às quartas-de-final na Flórida, Flávio Saretta subiu para a 88ª posição e é o segundo brasileiro no ranking. Fernando Meligeni caiu para o 101º. A Corrida dos Campeões - que leva em conta apenas os resultados da atual temporada - tem a liderança do norte-americano Andre Agassi, com 236 pontos. O alemão Rainer Schuettler aparece em segundo, com 181. Veja os 10 melhores do ranking da Corrida dos Campeões e as posições dos tenistas brasileiros: 1. Andre Agassi (EUA) 236 pontos 2. Rainer Schuettler (ALE) 181 3. Roger Federer (SUI) 160 4. Andy Roddick (EUA) 129 5. Wayne Ferreira (África do Sul) 110 6. Jan Michael Gambill (EUA) 88 7. Juan Carlos Ferrero (ESP) 86 8. Félix Mantilla (ESP) 84 9. Karol Kucera (ESL) 81 10. Gustavo Kuerten (BRA) 79 Younes El Aynaoui (MAR) 79 Brasileiros 101. Fernando Meligeni 9 106. Marcos Daniel 8 111. Ricardo Mello 7 118. Andre Sá 6