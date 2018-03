Guga cai uma posição na Corrida Às vésperas dos Masters Series de Indian Wells e o de Key Biscayne, o tenista Gustavo Kuerten caiu uma posição no ranking da Corrida dos Campeões, publicado nesta segunda-feira. Na lista que computa os resultados obtidos na temporada, o brasileiro aparece na nona colocação, com 90 pontos. Já no ranking mundial da ATP, ele permanece na 16ª posição, com 1.520 pontos. A liderança das listas segue com o suíço Roger Federer. Confira os dez primeiros da Corrida dos Campeões: 1) Roger Federer (SUI) - 272 pontos 2) Marat Safin (RUS) - 144 pontos 3) Carlos Moya (ESP) - 134 pontos 4) Dominik Hrbaty (ESL) - 129 pontos 5) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 127 pontos 6) Andy Roddick (USA) - 117 pontos 7) Lleyton Hewitt (AUS) - 115 pontos 8) Andre Agassi (USA) - 105 pontos 9) Gustavo Kuerten (BRA) - 90 pontos 10. Joachim Johansson (SWE) 77 Confira o ranking de Entradas: 1) Roger Federer (SUI) - 5.170 pontos 2) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 4.460 pontos 3) Andy Roddick (USA) - 4.335 pontos 4) Guillermo Coria (ARG) - 3.240 pontos 5) Andre Agassi (USA) - 2.770 pontos 6) Rainer Schuettler (ALE) 2.495 pontos 7) Carlos Moyá (ESP) - 2.420 pontos 8) David Nalbandian (ARG) - 1.965 pontos 9) Lleyton Hewitt (AUS) - 1.700 pontos 10) Tim Henman (GBR) - 1.700 pontos 16) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.520 pontos