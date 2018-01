Guga cai uma posição no ranking Mesmo sem jogar na última semana, preparando-se para a estréia em Roland Garros na manhã desta segunda-feira, Gustavo Kuerten caiu uma posição na Corrida dos Campeões. Na lista divulgada pela ATP, o tenista brasileiro aparece em 70º lugar, com os mesmos 42 pontos. O líder ainda é o russo Marat Safin, com 300 pontos. O melhor brasileiro na Corrida dos Campeões é Fernando Meligeni, 49º colocado (68 pontos). Mas quem mais evoluiu na última semana foi Flávio Saretta, que subiu 19 posições e já é o 83º, com 30 pontos. Entre os 100 melhores do mundo também há outro tenista do País: André Sá, em 78º lugar (35). Na lista de entradas, a posição de Guga permanece inalterada. Ele está em 7º lugar, com 2.615 pontos, muito atrás do líder, o australiano Lleyton Hewitt, que tem 4.495. Entre os outros brasileiros, Meligeni é o 55º (711 pontos), Saretta é o 72º (529), Sá é o 83º (464) e Alexandre Simoni aparece na 100ª colocação (370).