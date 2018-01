Guga cai uma posição no ranking Por não ter jogado na última semana, Gustavo Kuerten caiu uma posição no ranking de entradas. O tenista brasileiro, que só volta às quadras na próxima segunda-feira, no Torneio de Lyon, passou do 39º para o 40º lugar. Já na Corrida dos Campeões, que computa apenas os resultados obtidos na temporada, Guga manteve a 36ª colocação. O líder dos dois rankings continua sendo o australiano Lleyton Hewitt. Na lista de entradas não houve alterações entre os 10 primeiros colocados. Mas na Corrida dos Campeões, o espanhol Juan Carlos Ferreiro passou da 5ª para a 4ª posição depois de conquistar o título do Torneio de Hong Kong, no domingo. Ranking de Entradas: 1º Lleyton Hewitt (Austrália) - 4.655 pontos 2º Tommy Haas (Alemanha) - 2.945 3º Andre Agassi (EUA) - 2.875 4º Marat Safin (Rússia) - 2.580 5º Tim Henman (Inglaterra) - 2.455 6º Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 2.435 7º Yevgeny Kafelnikov (Rússia) - 2.165 8º Albert Costa (Espanha) - 2.095 9º Sebastien Grosjean (França) - 2.055 10º Carlos Moyá (Espanha) - 2.040 40º Gustavo Kuerten (Brasil) - 855 65º Andre Sá (Brasil) - 606 71º Fernando Meligeni (Brasil) - 556 81º Flavio Saretta (Brasil) - 481 140º Ricardo Mello (Brasil) - 282 151º Alexandre Simoni (Brasil) - 254 Corrida dos Campeões: 1º Lleyton Hewitt (Austrália) - 690 pontos 2º Andre Agassi (EUA) - 554 3º Marat Safin (Rússia) - 441 4º Juan Carlos Ferrero (Espanha) - 425 5º Tim Henman (Inglaterra) - 420 6º Carlos Moyá (Espanha) - 402 7º Albert Costa (Espanha) - 393 8º Tommy Haas (Alemanha) - 388 9º Andy Roddick (EUA) - 383 10º Roger Federer (Suíça) - 356 36º Gustavo Kuerten (Brasil) - 155 58º Andre Sá (Brasil) - 109 61º Fernando Meligeni (Brasil) - 104 84º Flávio Saretta (Brasil) - 64 140º Alexandre Simoni (Brasil) - 18