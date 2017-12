Guga cai uma posição no ranking Sem jogar semana passada, Gustavo Kuerten abriu chance para outros jogadores ganharem pontos e levar o tenista brasileiro a cair uma posição no ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira. Guga é agora o número 33 do mundo, enquanto André Sá subiu de 65 para 63; Fernando Meligeni é agora o número 75 e Flávio Saretta, 84. Esta semana, porém, as atenções estão na definição das últimas vagas para o Masters Cup de Xangai. Até agora, para aumentar ainda mais a emoção na corrida dos campeões, apenas Lleyton Hewitt e Andre Agassi estão matematicamente garantidos na competição. Restam ainda seis vagas, mas duas delas estão praticamente nas mãos de Juan Carlos Ferrero e Marat Safin. Ambos precisam de apenas um vitória no Masters Series de Paris para ganhar a classificação. A briga continua forte pelas vagas restantes. Jiri Novak, número 5 da corrida e Roger Federer, 6º, precisam chegar as semifinais em Paris; Tim Henman, 7º, e Carlos Moya, 8º, só estarão matematicamente classificados com a garantia de uma final em Bercy, mas como os dois estão no mesmo lado da chave do Martes Series de Paris, apenas um deles pode chegar tão longe. Albert Costa, campeão de Roland Garros, ainda depende de uma série de resultados para se classificar, mas conta com a possibilidade de um wild card para ir a Xangai. Confira o Ranking de Entradas e a Corrida dos Campeões: Ranking de Entradas 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 4.240 pontos 2) Andre Agassi (EUA) - 3.370 3) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 2.610 4) Sebastien Grosjean (FRA) - 2.465 5) Marat Safin (RUS) 2.420 6) Jiri Novak (REP.CHECA) - 2.355 7) Tommy Haas (ALE) - 2.170 8) Roger Federer (SUI) - 2.170 9) Tim Henman (Inglaterra) - 2.145 10) Carlos Moyá (ESP) - 2.110 11) Albert Costa (ESP) - 2.040 12) Andy Roddick (EUA) - 1.925 13) David Nalbandian (ARG) - 1.817 14) Thomas Johansson (SUE) - 1.775 15) Yevgueni Kafelnivov (RUS) - 1.765 16) Pete Sampras (EUA) - 1.735 17) Fernando González (CHI) - 1.673 18) Guillermo Cañas (ARG) - 1.655 19) Sjeng Schalken (HOL) - 1.575 20) Alex Corretja (ESP) - 1.560 33) Gustavo Kuerten (BRA) - 1.005 63) André Sá (BRA) - 634 75) Fernando Meligeni (BRA) - 547 84) Flávio Saretta (BRA) - 481 133)Ricardo Mello (BRA) - 300 157)Alexandre Simoni (BRA) - 237 Corrida dos Campeões 1) Lleyton Hewitt (AUS) - 697 pontos 2) Andre Agassi (EUA) - 654 3) Marat Safin (RUS) - 469 4) Juan Carlos Ferrero (ESP) - 467 5) Jiri Novak (Rep.Checa) - 446 6) Roger Federer (SUI) - 433 7) Tim Henman (Inglaterra) - 428 8) Carlos Moyá (ESP) - 421 9) Albert Costa (ESP) - 393 10) Tommy Haas (ALE) - 389 11) Andy Roddick (EUA) - 384 12) David Nalbandian (ARG) - 348 13) Pete Sampras (EUA) - 347 14) Johansson, Thomas (SUE) - 330 15) Guilhermo Canas (ARG) - 330 16) Fernando Gonzalez (CHI) - 325 17) Sebastien Grosjean (FRA) - 313 18) Alex Corretja (ESP) - 311 19) Gaston Gaudio (ARG) - 291 20) Sjeng Schalken (HOL) - 290 35) Gustavo Kerten (BRA) - 185 59) André Sá (BRA) - 115 66) Fernando Meligeni (BRA) - 104 89) Flávio Saretta (BRA) - 64 145) Alexandre Simoni - 19