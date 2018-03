Guga cai uma posição no ranking da Corrida Fora das quadras desde a eliminação na segunda rodada do Torneio de Wimbledon, Gustavo Kuerten permitiu que o espanhol Tommy Robredo roubasse sua 12.ª colocação na corrida dos campeões, deixando o brasileiro esta semana na 13.ª posição, exatamente o lugar que ocupa no ranking mundial. Nesta lista de entradas, Flávio Saretta também caiu: foi de 58 para 60, enquanto André Sá foi para 150, por não ter defendido pontos em Stuttgart, semana passada. Guga só volta ao torneio em Los Angeles, na próxima semana. Nesta terça-feira, Flávio Saretta faz sua estréia em Kitzbuehel, Áustria, diante do argentino Gaston Etlis, enquanto Ricardo Mello - que manteve a 111.ª posição na ATP - joga em Indianápolis, diante do norte-americano Arner Delic. No torneio de Campos do Jordão, com US$ 100 mil de premiação, o brasileiro Pedro Braga estreou com vitória ao marcar 6/4 e 7/6 (7/3) no japonês Takahiro Turachi. Entre os líderes, tanto na lista de entradas (com Andre Agassi como número 1) e na corrida, com Roger Federer na frente, não houve mudanças significativas esta semana. Corrida dos Campeões: 1 Roger Federer (SUI) - 547 2 Juan Carlos Ferrero (ESP) - 537 3 Andre Agassi (USA) - 472 4 Guillermo Coria (ARG) - 422 5 Andy Roddick (USA) - 370 6 Rainer Schuettler (GER) - 357 7 Carlos Moya (ESP) - 334 8 Mark Philippoussis (AUS) - 245 9 Felix Mantilla (ESP) - 235 10 Martin Verkerk (NED) - 235 11 Sebastién Grosjean (FRA) - 231 12 Tommy Robredo (ESP) - 226 13 Gustavo Kuerten (BRA) - 225 14 Agustín Calleri (ARG) - 222 15 Lleyton Hewitt (AUS) - 208 16 Albert Costa (ESP) - 201 17 Jiri Novak (CZE) - 195 18 Sjeng Schalken (NED) - 184 19 Younes El Aynaoui (MAR) - 176 20 Wayne Ferreira (RSA) - 173 Ranking mundial 1 Agassi, Andre/EUA 4090 2 Ferrero, Juan Carlos/ESP 3875 3 Federer, Roger/SUI 3575 4 Moya, Carlos/ESP 2995 5 Hewitt, Lleyton/AUS 2945 6 Roddick, Andy/USA 2765 7 Coria, Guillermo/ARG 2460 8 Schuettler, Rainer/GER 2020 9 Grosjean, Sebastien/FRA 1950 10 Novak, Jiri/CZE 1945 11 Srichaphan, Paradorn/THA 1835 12 Schalken, Sjeng/HOL 1715 13 Kuerten, Gustavo/BRA 1575