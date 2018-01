Guga causa sensação nas ruas de SP Longe das quadras, por desistir de disputar o torneio de Wimbledon, Gustavo Kuerten teve um dia bastante diferente nesta sexta-feira. Chegou da Europa pela manhã, desembarcando no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e passou por uma série de exames em hospitais e laboratórios de São Paulo. Na hora do almoço, o tenista deixou o Hospital do Coração e, na busca por um restaurante, recebeu emocionado o incentivo do público nas ruas da capital paulista. Ele foi até aplaudido ao passar em frente a um bar e mostrou-se surpreso com a festa que teve em plena Avenida Paulista, a principal rua de São Paulo. "Poxa, não esperava por isso. Ainda mais que nem estou jogando", admitiu Guga, que aproveitou para visitar, de surpresa, algumas crianças no Hospital do Coração. Guga ficou satisfeito com a recepção calorosa e também com os resultados dos exames. Ele fez ressonância magnética no Hospital São Luiz, no Morumbi. E depois, no Hospital do Coração, passou por testes de força e rotação do quadril. À tarde, ainda esteve no Centro de Estudos de Psicobiologia e Exercícios da Universidade Federal de São Paulo, onde existem aparelhos sofisticados, considerado os melhores da América Latina. "O bom é que não tenho mesmo mais nenhum problema no quadril", revelou Guga. "Preciso apenas continuar o fortalecimento muscular, ganhar resistência e cuidar da preparação física." Com esperanças renovadas de voltar ao seu melhor nível técnico no circuito profissional, Guga confirmou que retornará aos torneios no próximo mês, em Stuttgart, na Alemanha. E, apesar da investigação pelo uso de doping de seu companheiro de treinamentos, o argentino Guillermo Cañas, o tenista brasileiro garantiu que isso em nada vai alterar seus planos e nem pensa em mudar de equipe. "Sempre fui muito cuidadoso com tudo que tomo e não uso nenhum medicamento sem aprovação de médicos e consultas à ATP", explicou Guga. "Preciso agora cuidar do meu físico e estou muito contente com a equipe e com o técnico Hernan Gumy." Na próxima segunda-feira, Guga voltará a treinar em Florianópolis, depois do longo período de treinamento que teve na Europa, desde a sua eliminação em Roland Garros, ainda em maio.