Guga chega à 40ª semana na liderança Apesar das três derrotas consecutivas em estréias, o brasileiro Gustavo Kuerten se manteve na liderança do ranking de Entradas da ATP divulgado nesta segunda-feira. O brasileiro ocupa o posto pela 40ª semana e entra para o restrito grupo dos 10 tenistas que mais tempo permaneceram no topo. Guga acumula 4.655 pontos. André Agassi (EUA) é o segundo colocado, com 4.085 e o australiano Lleyton Hewitt é o terceiro, com 3.985. Veja os 10 melhores do raking de Entradas - que leva em conta o desempemnho do tenista nas últimas 52 duas semanas - e as posições dos brasileiros. 1. Gustavo Kuerten (BRA) 4.655 pontos 2. Andre Agassi (EUA) 4.085 3. Lleyton Hewitt (AUS) 3.985 4. Patrick Rafter (AUS) 3.010 5. Juan Carlos Ferrero (ESP) 2.990 6. Yevgueni Kafelnikov (RUS) 2.915 7. Marat Safin (RUS) 2.555 8. Sebastien Grosjean (FRA) 2.225 9. Pete Sampras (EUA) 2.135 10. Tommy Haas (ALE) 2.095 Brasileiros 77. Fernando Meligeni 525 98. Alexandre Simoni 447 100. Andre Sá 443 112. Flavio Saretta 378 153. Daniel Melo 253 154. Ricardo Mello 250 197. Marcos Daniel 189