Guga chega a Melbourne entre os líderes Com a conquista do título do ATP Tour de Auckland, ao derrotar o esolovaco Dominik Hrbaty por 2 sets a 0 (6/3 e 7/5), Gustavo Kuerten não só inicia a temporada de 2003 da melhor maneira possível, como também já se coloca como um dos líderes da Corrida dos Campeões - classificação dos melhores do ano - não se trata ainda de um feito definitivo, pois este ranking está apenas nas suas primeiras semanas, mas abre a perspectiva de Guga ter uma temporada brilhante e realizar uma boa campanha no Aberto da Austrália, único torneio do Grand Slam em que ainda não conseguiu marcar seu nome. Guga ganhou 35 pontos na Corrida dos Campeões, em Auckland, e isso já o deixará entre os dez primeiros. No ranking mundial, o mais importante, o brasileiro somou 175 pontos e deverá aparecer entre os 30 primeiros - estava em 37º - confirmando sua promessa de retornar ao grupo dos top ten nos primeiros meses de 2003. Auckland também marcou o 18º título da carreira do brasileiro, em 25 finais e o 8º troféu em quadras rápidas. Na Austrália, Guga jamais passou da segunda rodada, embora em várias partidas em que foi eliminado chegou a ter match points, como diante do espanhol Albert Portas e com o inglês Greg Rusedski. Agora, faz sua 7ª pariticipação no evento e jamais chegou tão bem preparado como agora. "Meu jogo melhorou de nível em comparação ao início do torneio de Auckland", garantiu Guga. "Contra o Dominik estive agressivo nos meus golpes, joguei bem e até tive um pouco de sorte no final. Acho que esta confiança vai ser importante para uma boa campanha no Aberto da Austrália." Para sua estréia, nas quadras de Melbourne Park, Guga vai mesmo precisar de muita confiança e de um bom nível técnico. Seu primeiro adversário será o talentoso marroquino Hicham Arazi. O jogo deve ser programado para esta terça-feira. "Já conheço bem o Hicham. É um tenista talentoso, mas estou confiante." O retrospecto marca uma vantagem de 4 a 1 para Guga diante de Arazi, nos seguintes jogos: 1996 - Challenger de Furth - saibro - Arazi ganhou de Guga; 1997 - Masters Series de Stuttgart - carpete indoor - Guga de Arazi 6/3 6/7 6/3; 1998 - Masters Series de Hamburgo - saibro - Guga de Arazi 6/1 4/6 6/2; 2001 - Masters Series de Miami - rápida - Guga de Arazi 6/1 6/7 6/4; e 2001 - Masters Series de Monte Carlo - saibro - Guga de Arazi 6/3 6/2 6/4. Além de Guga, outros quatro brasileiros estão no Aberto da Austrália. Fernando Meligeni faz sua estréia na madrugada desta segunda diante do francês Sebastien Grosjean, assim como Marcos Daniel, que passou pelo qualifying, e terá pela frente o australiano Wayne Arthurs. Nesta terça-feira, Flávio Saretta deve fazer sua estréia com o suíço Roger Federer, enquanto André Sá pega o romeno Adrian Voinea.