Guga chega a Roland Garros como líder Pela primeira vez na carreira, Gustavo Kuerten chega a Roland Garros como líder do ranking mundial e, por isso, deverá ser confirmado pela Federação Francesa de Tênis como o cabeça-de-chave número 1 do Aberto da França, o maior torneio de saibro do planeta, que começa dia 28, em Paris. Guga entra na sua 14ª semana na liderança da lista de entradas, com 385 pontos à frente do segundo colocado, o russo Marat Safin. Em terceiro está o norte-americano Andre Agassi e em quarto vem o espanhol Juan Carlos Ferrero subindo de posição a cada semana, em razão dos bons resultados nesta temporada européia de quadras de saibro. Na corrida dos campeões, Guga manteve a terceira colocação, atrás de Agassi e Ferrero e agora com a disputa de um Grand Slam, como Roland Garros, muitos pontos estarão em jogo tanto no ranking de entradas como na corrida, o que pode levar a muitas alterações. Só que, justamente por causa do Aberto da França, a próxima lista de classificação da ATP será conhecida apenas no dia 11 de junho. Na próxima segunda-feira não haverá mudança entre os líderes, pois estão sendo disputados apenas torneios pequenos até domingo. E durante Roland Garros não há divulgação de ranking.