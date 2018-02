Guga chega e aposta no saibro Depois de descansar alguns dias em Miami e fazer treinos físicos com o fisioterapeuta Alex Stolber, Gustavo Kuerten chegou nesta quarta-feira de volta ao Brasil para iniciar a preparação para o que considera a mais importante etapa do ano: a temporada européia de quadras de saibro, que vai começar dia 14 de abril, com o Masters Series de Monte Carlo. Guga desembarcou pela manhã em Cumbica e à tarde já estava em Florianópolis. "Não deu para ir bem em Miami, tive uma estréia muito difícil, mas agora vem o melhor, o saibro, onde tenho muitas esperanças de ir bem", afirmou Guga. "Vou começar a temporada européia em Monte Carlo, jogo outros torneios como Barcelona, Roma e Hamburg o, antes de Roland Garros, e já ganhei várias destas competições e tenho boas chances de conseguir novamente bons resultados." Destes próximos torneios que disputa, Guga só não foi campeão de Barcelona, justamente o de menor importância. Jamais deu muita sorte nesta competição, que não jogou os últimos dois anos. Para poder voltar a sonhar com títulos importantes, Guga disse que esta semana já reinicia treinamentos com o técnico Larri Passos e diz ter, finalmente, um bom período, até a terceira semana de abril, para estar em boas condições de jogar bem toda a te mporada de saibro na Europa. "Este período de cerca de um mês e meio é o mais importante para mim." EMOÇÕES - Em Miami, no Masters Series de Key Biscayne, a rodada desta quinta-feira promete ser emocionante com dois dos principais favoritos ao título do masculino em quadra, como Andre Agassi e Roger Federer. O tenista norte-americano, agora considerado o principal candidato ao título, vai em busca de uma vaga nas semifinais, jogando diante do sempre perigoso marroquino Younes El Aynaoi, enquanto Federer pega o espanhol Albert Costa, em outro grande duelo. No feminino, o melhor do torneio também vai estar em quadra. A partida mais esperada vai ter Serena Williams diante de Kim Cljisters, que nesta quinta-feira tentam uma vaga na final de sábado do torneio. As outras semifinalistas saem das vencedoras dos jogos entre Cahnda Rubin x Justine Henin e Jennifer Capriati x Meghann Shaughnessy.