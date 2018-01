Guga chega e completa equipe da Davis A equipe brasileira da Copa Davis treinou completa pela primeira vez nesta terça-feira, com a chegada de seu último integrante. Campeão do Brasil Open, encerrado no domingo, Gustavo Kuerten só se apresentou ao técnico Ricardo Acyoli na manhã desta terça, um dia depois dos demais. Guga se juntou a Fernando Meligeni, André Sá e Flávio Saretta para a série de treinos preparatórios para o confronto com o Canadá, que começa na sexta-feira no Rio de Janeiro, pelo Grupo Mundial da Davis. Os canadenses realizaram treinos leves nas quadras do Clube Marapendi, na Barra da Tijuca, zona Oeste da cidade, sob a orientação do capitão Grant Connell. A equipe do Canadá é formada por Daniel Nestor, Frederic Niemeyer, Frank Dancevic e Simon Larose. Nestor admite que o piso de saibro do Marapendi favorece os brasileiros, mas garante que os canadenses estão preparados. ?Nós preferíamos que fosse em quadra rápida, porém, passamos um período treinando no saibro na Flórida (EUA) e acho que fizemos a adaptação adequada?, disse ele. Humilde, Nestor reconhece que as chances de vitória são pequenas. ?Não podemos ter grandes expectativas, já que o Brasil tem os seus quatro tenistas melhor situados que nós no ranking. Porém, estamos aqui para dar o melhor de cada um?, acrescentou.