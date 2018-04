Guga chega e dá um ace na torcida O tenista Gustavo Kuerten chegou ao Brasil fez mais uma grande jogada: deu um verdadeiro "ace" na torcida e na imprensa, que o esperavam no Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. Guga estava na lista do vôo procedente de Melbourne, na Austrália, com conexão em Buenos Aires, para chegar às 21 horas. Só que conseguiu um vôo fretado, antecipando sua chegada para as 18h30, frustrando a recepção dos torcedores catarinenses. Com isso, Guga não confirmou o que pretende fazer nos próximos dias. Como já tinha antecipado na Austrália, sua intenção é descansar e fazer tratamento de recuperação da contusão no púbis. Só na próxima semana, deverá mesmo confirmar a sua participação ou não na Copa Davis, de 8 a 10 de fevereiro, em Ostrava, na República Checa, uma vez que a possibilidade de cirurgia está completamente afastada.