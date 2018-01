Guga chega e festeja vitórias no carpete Ansioso para chegar a Florianópolis, Gustavo Kuerten desembarcou nesta sexta-feira à noite, em São Paulo, com o títutlo do ATP de São Petersbugo, o primeiro conquistado no carpete e o 19º da carreira. Sorridente e brincalhão, o tenista encerrou a temporada e vai descansar até quarta-feira, quando começa a disputar um torneio-exibição no Ginásio do Ibirapuera. ?Esse final de ano foi excelente, consegui chegar bem próximo dos melhores jogadores do mundo. Para mim foi muito importante esse título. Veio para coroar um ano bom e dar motivação extra para o ano que vem. Foi a melhor parte do ano, vou poder comemorar mais e desfrutar mais o final do ano com minha família. Com essa motivação é que eu espero voltar o quanto antes à minha melhor forma", afirmou Guga, que ocupa a 17ª colocação no ranking. Apesar de ter sido eliminado pelo inglês Tim Henman na terceira rodada do Master Series de Paris, Guga considera o jogo contra o australiano Mark Philippoussis, na segunda rodada do torneio francês, como o melhor da temporada. ?Demonstrou minha confiança total na parte técnica e mental, apesar de ter exigido bastante. Tanto que não consegui me recuperar para o jogo contra o Henman, mas saí no lucro. A maior seqüência que consegui no ano foram essas sete vitórias consecutivas. Isso é motivo de alegria, vamos comemorar bastante que esse título veio com presente de natal antecipado." Sobre a conquista do primeiro título no carpete, Guga brincou. ?Só preciso melhorar no saibro agora. Treinando em casa, na sala....mas falando sério, esses anos no circuito foram fundamentais. Se fosse depender só do saibro não seria um ano bom como foi. O objetivo sempre foi ser um jogador completo, Larri (Passos, seu técnico) sempre ficou insistindo para que eu estivesse preparado para encarar qualquer tipo de piso, qualquer situação. Foi um ano em que o saibro não foi meu ganha-pão, mas que o carpete me deu o melhor título nos últimos dois anos. A tendência é que o ano que vem seja ainda melhor.? Guga aproveitou para rebater as críticas ao seu técnico, já que muitos apostavam que o tenista tivesse de mudar de treinador para melhorar sua performance. ?No próximo ano quero investir nessa minha relação com o Larri. O título acabou com qualquer tipo de dúvida. Para ele, de repente, esse título foi ainda mais importante do que para mim." Antes de deixar a raquete de lado até a próxima temporada, Guga vai disputar um torneio-exibição no Ginásio do Ibirapuera, de quarta-feira a sábado. ?É uma hora excelente para o Desafio, com todo mundo feliz com seus resultados. Estou esperando ansiosamente para jogar contra caras que nunca jogaram aqui no Brasil. É uma oportunidade boa também para o público participar e poder conferir de perto. Vou dar tudo, jogar com gás total, mas também interagir com o pessoal e trazer a criançada para perto da quadra e fazer eles participarem.? Larri chegou ainda mais radiante que seu pupilo. Carregando um dos dois troféus que Guga ganhou em São Petersburgo, ele fez questão de posar para fotos. ?Já levei tanta porrada que achei que era hora de colocar açúcar no meu ego. Principalmente porque o Guga disse para o público que aquele título era dedicado ao guru, técnico e pai dele, que sou eu. Foi a primeira vez na minha vida que eu quis levantar o troféu. Ninguém me homenageia, né? Mas sou um cara premiado por saber que 95% das pessoas torcem por mim e pelo Guga. Em time que está unido não se mexe, e eu sou um paizão. Essa história de ser paizão começou comigo, depois que o Felipão, o Bernardinho e o Parreira começaram a falar nisso." Sobre o desempenho de Guga, ele comemorou. ?Foi um momento muito especial porque foi um momento que fiz o lado mental dele crescer, ficar forte. A maneira como ele está relaxado e feliz é muito importante. Vou continuar tentando melhorar a parte técnica e física dele, porque é no dia-a-dia que temos de estar bem.?