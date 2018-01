Guga chega e inicia treinos na Bahia Gustavo Kuerten deu uma demonstração de que pretende levar a sério o Brasil Open, torneio que começa a ser disputado a partir de segunda-feira na Costa do Sauípe, na Bahia. O tenista alterou a agenda inicial, que previa uma escala em Florianópolis, e viajou direto de Nova York - onde disputou o US Open - para Salvador. Já na noite desta quinta-feira ele estava treinando na quadra principal. "Floripa tá quase nevando", exagerou Guga, ao explicar a mudança no cronograma de trabalho. Na verdade, não foi por causa das baixas temperaturas de Florianópolis. "Eu preferi vir logo para cá para fazer uma adaptação melhor que, afinal, pode fazer a diferença na hora do jogo", continuou. "Eu quero ir me acostumando ao clima e com o lugar para, a partir de segunda-feira, pensar apenas na competição", disse. No ano passado, Guga chegou como o principal favorito ao título, mas decepcionou ao cair logo na primeira rodada, quando perdeu para Flávio Saretta. Desta vez, ele será o cabeça-de-chave número seis e conta com o torneio para ganhar alguns pontos no ranking. O Brasil Open será uma chance de recuperar alguns pontos perdidos no Aberto dos Estados Unidos. Quadragésimo sexto do mundo, Guga defendia 250 pontos e conseguiu apenas 150. Na Bahia o campeão receberá 200 pontos. Além de Guga, o torneio contará com o holandês Sjeng Schalken - semifinalista no US Open - e com a norte-americana Venus Williams.