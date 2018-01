Guga chega e já treina em Auckland Gustavo Kuerten já treinou nesta sexta-feira em Auckland, onde a partir de segunda-feira inicia sua temporada 2003. Será a primeira vez que o tenista brasileiro disputará o torneio na Nova Zelândia ? os jogos terão transmissão da ESPN Brasil. ?Pelo jeito, para jogar é bem parecido com Floripa (Florianópolis, onde ele mora), no nível do mar?, disse Guga. ?Fiz um trabalho a longo prazo e sei que estou bem. Esses treinos vão ser importantes para dar aquela deslanchada.? O torneio na Nova Zelândia é preparatório para o Aberto da Austrália, que começa dia 13. Em Auckland, competição em quadras rápidas, o vencedor recebe 175 pontos para o ranking e 35 para a Corrida dos Campeões. Guga atualmente é o 37º do mundo, com 935 pontos.