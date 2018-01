Guga chega e treina para Buenos Aires Gustavo Kuerten chegou nesta terça-feira da Suécia, onde defendeu o Brasil na Copa Davis, e já começou os treinos para a Copa AT&T, em Buenos Aires, que começa na segunda-feira. O torneio na Argentina será o primeiro de Guga em quadras de saibro nesta temporada. Guga quer esquecer o mais rápido possível a derrota em Helsingborg. "Joguei bem na Copa Davis e sei que meu jogo pode crescer ainda mais. Comecei os exercícios físicos e depois vou treinar com bola antes de viajar. Esse primeiro torneio em saibro será um termômetro para avaliar como estou. Será uma competição muito forte", afirmou. Sua viagem está programada para sábado. Segundo o técnico Larri Passos, Guga está muito bem e foram detalhes que causaram sua derrota para Jonas Bjorkman na quarta partida do confronto contra a Suécia. Ocupando o 29º lugar do ranking mundial, o brasileiro já foi campeão em Buenos Aires: em 2001. Depois de perder na primeira rodada do torneio argentino no ano passado, ele resolveu fazer a cirurgia para curar uma lesão na articulação do quadril.