Guga chega hoje a Florianópolis Com esperanças de uma rápida recuperação da contusão no púbis, Gustavo Kuerten desembarca nesta quarta-feira à noite em Florianópolis, mas só na próxima semana anunciará oficialmente a decisão de não jogar a Copa Davis nem passar por cirurgia. Um grande número de torcedores já espera o tenista no Aeroporto Hercilio Luz. Enquanto isso, o presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Nelson Nastás, para afastar definitivamente os rumores de uma troca de comando técnico da equipe da Davis, confirmou a permanência de Ricardo Acioly como técnico do Brasil. Segundo boatos, o ex-tenista Jayme Oncins poderia assumir o cargo.