Guga: "cirurgia foi um sucesso" Uma artroscopia bem sucedida. Este foi o recado de Gustavo Kuerten confirmando a cirurgia feita na terça-feira à tarde nos Estados Unidos, para onde viajou no domingo, ao lado de seu técnico Larri Passos e do irmão Rafael Kuerten. Guga quer agora tranqüilidade para sua recuperação. "Passei por uma artroscopia e felizmente foi um sucesso", afirmou nesta quarta-feira Guga através de um comunicado de sua assessoria de imprensa. "Estou de repouso e espero que respeitem minha tranqüilidade. Agradeço o carinho e a colaboração de todos." Com receio de não ser incomodado, Guga pediu para que não fosse divulgado o local da operação. Mas, como o tenista assegurou que sua cirurgia "foi um sucesso", é possível até que tenha condições de voltar ao circuito a tempo de defender o título de Roland Garros, que começa na última semana de maio, em Paris, na sua superfície mais querida, o saibro.