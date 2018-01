Guga começa ano ao lado de André Sá Com sonhos de voltar rapidamente ao grupo dos 10 primeiros do ranking mundial, Gustavo Kuerten inicia a temporada de 2003 numa partida de duplas. Curiosamente foi nesta modalidade em que se despediu no ano passado, com o vice-campeonato do Masters Series de Paris, ao lado do francês Cedric Pioline. Agora, Guga quer "esquentar os motores" e forma parceria com André Sá no ATP Tour de Auckland, na Nova Zelândia. Seu jogo de estréia será diante de dois especialistas, os checos Petr Pala e Pavel Vizner. Nas simples, o número 1 do Brasil só joga na terça-feira e ainda espera pela definição de seu adversário que virá do torneio qualifying. "Achei muito bom iniciar o ano na chave de duplas", disse Guga. "Acho que assim posso já ganhar um pouco de ritmo e também superar o nervosismo inicial de um primeiro torneio da temporada." André Sá já não teria o mesmo privilégio. Segundo a programação do torneio faria sua estréia diante do dinamarquês Kenneth Carlssen na rodada de abertura, que por causa do fuso horário de 15 horas à frente, em relação à Brasília, seria disputado ainda no domingo à noite ou na madrugada de segunda-feira. Por causa do Aberto da Austrália, a partir do dia 13 em Melbourne, o circuito de 2003 começou forte do outro lado do mundo. Em Adelaide, na Austrália, o russo Nikolay Davydenko conquistou o título do torneio ao derrotar o surpreendente belga Kristof Uliegen - vindo do qualifying - por 6/2 e 7/6 (7/3) e deve aparecer nesta segunda-feira como um dos líderes da corrida dos campeões. Outro tenista que começou muito bem o ano, foi o carismático tailandês Paradorn Srichaphan, que ganhou o troféu do torneio de Chennai, Índia, ao derrotar na final o eslovaco Karol Kucera por 6/3 e 6/1.