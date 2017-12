Guga começa bem duelo com Pless As horas de atraso para o início da partida e o clima de expectativa não afetaram o tenista Gustavo Kuerten, que começou bem seu duelo diante do dinamarquês Kristian Pless. E com uma quebra de serviço já no 3 a 1, venceu o primeiro set por 6/3, com relativa tranqüilidade. Guga mostra-se bastante concentrado, diante de um adversário agressivo que bate forte na bola e saca bem.