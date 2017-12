Guga começa tratamento na piscina Disposto a usar todos os recursos em busca de uma rápida recuperação, Gustavo Kuerten começou nesta segunda-feira os exercícios na piscina, depois de passar 10 dias apenas treinando com elásticos e bicicleta. Com isso, Guga espera conseguir voltar às quadras no prazo de três meses estipulado pelo médico norte-americano que fez a cirurgia em seu quadril. "Comecei bem devagar os exercícios na piscina, mas aos poucos vou aumentando a intensidade. Tudo isso ajuda na minha motivação, mesmo porque sou bastante sério nos treinamentos", afirmou o tenista brasileiro. Guga também revelou estar bastante feliz pela maneira como vem sendo tratado em sua cidade, Florianópolis. Disse estar emocionado com o carinho e com a torcida para que possa voltar logo a fazer o que mais gosta: jogar tênis.