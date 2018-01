Guga comemora a volta da sorte Satisfeito com a boa estréia na chave de duplas do Torneio Masters Series de Paris, Gustavo Kuerten diz estar ansioso pela partida desta terça-feira, quando enfrentará o checo Bohdan Ulihrach, um adversário que conhece bem. "Já fizemos muitos jogos e costumo ter sorte contra Ulihrach", disse Guga. "É um jogador perigoso e de tênis bastante agressivo." Depois da sua estréia na chave de duplas, falou com entusiasmo. "O adversário para quem perdi na semana passada, o Boutter, acabou trazendo muita sorte", contou o brasileiro, sobre o parceiro desta segunda-feira. "Em nosso jogo diante dos irmãos Brian, muitas bolas bateram na fita e caíram para o outro lado e fizemos um jogo muito legal."