Guga comemora aniversário em quadra O salão de festas para a comemoração dos 25 anos de Gustavo Kuerten não poderia ser mais adequado: uma quadra de tênis na Costa do Sauípe. Guga recebeu um bolo das mãos da ex-número 1 do mundo, Monica Seles, e ainda meio suado do treinamento que teve com o técnico Larri Passos confessou-se estar emocionado com 1/4 de século de vida. "Já estou ficando velho", ironizou. "Cada vez estou ficando mais experiente e com esta idade e a cabeça boa, acho que posso incomodar bastante os adversários na Bahia." E é dentro da quadra mesmo que Guga quer fazer sua festa. Na rodada de amanhã do Brasil Open, ele abre um dia que poderia ser conhecido como a "terça-feira gorda", com seis jogos entre brasileiros, todos válidos pela primeira rodada dos torneios masculino e feminino. Guga, já bem mais motivado e descansado, depois das quartas-de-final do US Open, começa a lutar pelo 7º título do ano, jogando às 12 horas diante do paulista Flávio Saretta. O tenista número 1 do mundo parece que mudou seu jeito de encarar este torneio e entrou no clima de competição. Está concentrado, não deu entrevistas e, incentivado pelo técnico Larri Passos, está determinado a fazer uma boa campanha. Além de Guga x Saretta, a festa brasileira na Bahia ainda vai ter Fernando Meligeni diante do gaúcho Francisco Costa - tenista saído do qualifying. Este jogo será na quadra central, após a partida de Guga. Também por volta do meio dia, Jaime Oncins, matando as saudades dos jogos de simples terá uma estréia difícil diante do checo Jans Vacek, jogador em ascensão e que esteve jogando o US Open. Oncins, hoje especialista em duplas, entrou no torneio como wild card (convidado dos organizadores) numa espécie de homenagem aos seus bons resultados alcançados para o tênis brasileiro e boas participações na Copa Davis. Outro jogo difícil terá Alexandre Simoni diante de Nicolay Davydenko, um dos integrantes da nova geração de valores do tênis russo. Davydendo jogou na primeira rodada do US Open com Fernando Meligeni e perdeu por 3 sets a 1. Em mais uma partida entre brasileiros - além de Guga x Saretta; Meligeni x Costa, André Sá vai enfrentar Ricardo Mello, jogador saído do qualifying. No lado feminino, Joana Cortez faz a sua estréia diante da argentina Censa Fernandez. A tenista número 1 do Brasil iria ter pela frente a sueca Asa Carlsson, que acabou saindo do torneio. Nos principais jogos da rodada de abertura desta segunda-feira, Guillermo Cañas (Argentina) ganhou do brasileiro Thiago Alves por 6/3 e 6/4; Markus Hantschek (Alemanha) de Jamie Delgado (Inglaterra) por 6/3 e 7/5; Ramon Delgado (Paraguai) de Wladimir Voltchkov (Bielo Russia) por 7/5 e 7/5; e Mariano Zabaleta (Argentina) de Cyril Saulnier (França) por 6/7 (8/6), 7/6 (7/5) e 7/6 (7/4). No feminino Tatiana Panova (Rússia) ganhou de Ana Medina Garriguez (Espanha) por 4/6, 6/1 e 6/2; Joannette Kruger (África do Sul) de Patty Schnyder (Suíça) por 7/6 (7/4) e 6/4; Rossana de Los Rios (Paraguai) de Blanka Lamade (Alemanha) por 6/4 e 7/6 (8/6).